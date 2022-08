Os signos que embarcam em novos romances em agosto de 2022

Agosto de 2022 começou e tende a trazer novidades, renascimentos e oportunidades para todos os signos do zodíaco. No entanto, quando o assunto é amor, existem aqueles que estão com uma maior chance de iniciar um romance nesse mês.

Confira quais são os signos e como isso pode acontecer:

Áries

O poder de atração e brilho estão em alta em agosto de 2022. Este pé o momento perfeito para se expressar e começar a atrair pessoas especiais para a sua vida. A tendência é deixar de lado apenas as paixões fugazes e investir em conexões que se aprofundam de forma especial. Lembre-se que a chance de se apaixonar é alta, por isso tome boas decisões sobre com quem divide sua vida e tempo.

Touro

Existe um maior destaque das suas qualidades durante esta fase e isso o aproximará de quem está e um mesmo patamar na vida. É possível que de interesses em comum ou em ambientes que costuma frequentar no cotidiano, nasça químicas e flertes que começam a se desenvolver de forma intensa. Para alguns, o romance tende a surgir no trabalho ou estudos; é melhor ficar de olho e ser prudente.

Câncer

Novas relações, de todos os tipos, estão previstas para o seu caminho em agosto de 2022. Para muitos, quando os sentimentos começam a entrar em equilíbrio, é mais fácil se abrir para novas opções e ter mais confiança. Quem o conhece pode facilitar estes encontros, convidando-o para novos lugares e contribuindo para o seu contato com mais gente interessante. Divirta-se e melhore o humor para aproveitar ao máximo.

Sagitário

Este é o momento em que o sagitariano expande seus pensamentos e sentimentos em busca do novo. Existe uma energia ainda mais livre e aventureira que movimenta o seu coração, ajudando a se libertar de situações complexas e acessar novas oportunidades românticas. Fiqeu atento as propostas e as pessoas que são apresentadas para você durante esta fase, pois algo muito importante pode nascer dessas interações sociais.

