O aplicativo de mensagens WhatsApp trabalha no desenvolvimento de um novo recurso que pode gerar um verdadeiro burburinho. A plataforma está lançando a capacidade de visualizar uma lista de participantes anteriores dos grupos.

Como detalhado pelo site especializado Wabetainfo, a novidade foi detectada em uma recente atualização beta para o sistema operacional Android.

Esta será a nova informação ‘restrita’ que o WhatsApp vai liberar para os usuários e que pode revelar possíveis ‘infidelidades’

No momento, o WhatsApp está liberando o novo recurso para alguns testadores beta do Android. A novidade também está em desenvolvimento no sistema iOS.

Como é possível ver em uma captura de tela, há uma nova opção no final da lista de participantes do grupo que nos permite descobrir pessoas que saíram ou foram removidas nos últimos 60 dias.

Esta seção é visível para todos os participantes que têm o recurso habilitado para suas contas: isso significa que isso não se limita aos administradores do grupo, mas todos podem abrir a seção de participantes anteriores.

A capacidade de visualizar os participantes anteriores do grupo já está disponível para alguns testadores, e mais ativações serão realizadas nas próximas semanas. Confira a novidade:

Crédito (Reprodução Wabetainfo)

Outra mudança importante no app de mensagens

Com a liberação da nova lista, outra mudança importante também será implementada no app de mensagens em breve.

A remoção (ou saída) de um usuário não será mais visível no chat do grupo como ocorre atualmente (exceto para os administradores por motivos de moderação).

Ainda de acordo com as informações, com isso, só será possível visualizar a nova lista de participantes anteriores dos grupos, com data limite de 60 dias.

Texto com informações do site Wabetainfo