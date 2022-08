Conselho especial para cada signo iniciar a semana de 7 a 13 de agosto de 2022

Mais uma semana está começando e é preciso começar esta fase da melhor forma.

Confira alguns conselhos que podem ajudar:

Áries

Encontre tempo para demonstrar que ama as pessoas mesmo nos momentos corridos. Valorize quem o acompanha.

Touro

Tenha esforço para colocar tudo em dia e finalizar algumas tarefas; é preciso sair do lugar para ter novos desafios.

Gêmeos

As recompensas e coisas boas sempre chegam; saiba alcançá-las com paciência e esforços.

Câncer

Tome decisões com segurança e realize as mudanças sem medo; a mudança que espera precisa ser feita por você.

Leão

A persistência o fará alcançar o que deseja e colocar planos em pratica; o que foi feito para você chegará.

Virgem

Esclareça as coisas sem dramas e receba as mensagens da intuição de forma pura; é importante estar mais equilibrado.

Libra

É importante saber sobre direitos, mas também ter as obrigações claras. A vida é um equilíbrio entre dar e receber.

Escorpião

Algumas tentações podem trazer consequências complexas; é melhor evitar algumas dores de cabeça.

Sagitário

Quando as pessoas se concentram no que importa e sabem as prioridades, passam a viver muito melhorar e valorizam.

Capricórnio

Se abrir a novas possibilidades e fazer coisas novas é o motor que fará a vida andar. Não tenha medo de evoluir, curar e ousar.

Aquário

A angustia pode diminuir quando as pessoas começam a identificar aquilo que alivia as pressões; tenha mais tempo para este tipo de atividade e acalme-se

Peixes

A esperança sempre pode voltar a brilhar em sua vida, mas é preciso ter mais otimismo e realizar mudanças reais.

