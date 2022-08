Chega ao fim a fase de pontos da segunda etapa do CBLOL 2022

Chegou ao fim na tarde deste domingo, 7 de agosto, a primeira fase da segunda etapa do CBLOL 2022! Após 18 rodadas nós finalmente conhecemos os 6 classificados para a fase de chaves.

FURIA, RED Canids Kalunga, paiN Gaming, LOUD, KaBuM! Esports e Miners seguem na disputa pelo título de campeão e pela vaga no Worlds 2022 de League of Legends.

A fase de chaves passa a ser disputada a partir da próxima sexta-feira, 12 de agosto, tendo como primeiro confronto o jogo entre KaBuM! e Miners, quinto e sexto colocados que se enfrentam em uma Md5 (melhor de cinco partidas) de vida ou morte.

Quem ganhar, segue na disputa e aguarda a definição dos confrontos da chave superior. Quem perder dá adeus a competição e pode começar a se preparar para o ano que vem.

Pela chave superior, a FURIA, primeira colocada na tabela, escolheu enfrentar a paiN em uma Md5 que acontece no sábado, 13 de agosto. Já a RED Canids Kalunga enfrentará a LOUD no domingo, 14 de agosto.

Os campeões disputam a final da chave superior valendo a classificação para a grande final da competição, enquanto os times que perderem a série continuam lutando pela permanência na chave inferior.

A torcida fez a diferença na arena

Pela primeira vez na história do Campeonato Brasileiro de League of Legends, a torcida marcou presença na Arena do CBLOL desde a primeira partida da fase de pontos.

Com gritos de guerra empurrando os times e incentivando os jogadores, os torcedores deram um show a parte na Arena e deixaram sua marca registrada na competição.

Em conversa com os jornalistas, o atirador da KaBuM! Esports, Duds The Boy, contou o quanto a presença da torcida foi importante ao longo da primeira fase da competição e o quanto a força dos torcedores é capaz de impulsionar as equipes na próxima fase do CBLOL.

Leia também: Com vitória sobre a paiN Gaming, a ‘Super’ FURIA conquista a primeira colocação

“Eu não sabia o tamanho do personagem ‘Duds’ diante da torcida e ter esse retorno deles é muito legal. A cada jogada eu consigo ouvir todo mundo ‘latindo’ por causa do ‘meme’ do ‘ruf ruf’. A torcida tem um papel muito positivo na minha vida e não sei se eu conseguiria manter esse humor se não tivesse esse encontro com eles todo sábado e domingo”, conta Duds.

A fase eliminatória do CBLOL 2022 começa na próxima sexta feira, as 13 horas, e contará com transmissão nos canais oficiais do CBLOL.