Receita caseira de bolo de tapioca com 5 ingredientes que te deixará lambendo os dedos Reprodução - YouTube - Canal Isamara Amâncio

Quem não ama uma receitinha com tapioca, não é mesmo? E é pensando justamente nisso que trouxemos uma receita caseira que além de deliciosa, é super fácil de fazer, contando com a ajuda do liquidificador.

Sem mais delongas, garanta já seu caderninho de receitas para anotar os detalhes deste prato delicioso para comer a qualquer hora do dia. As informações são do portal Tudo Receitas.

Bolo de tapioca de liquidificador

Ingredientes:

1 lata de leite condensado;

500 gramas de tapioca granulada;

1 vidro de leite de coco (200 ml);

1 xícara de coco ralado (100 g);

1 litro de leite.

Modo de preparo da receita:

Para começar, bata todos os leites no liquidificador;

Feito isso, coloque o conteúdo em uma panela e leve ao fogo médio. Retire antes de ferver;

Quando desligar, acrescente a tapioca e o coco ralado;

Depois que fizer sua mistura, reserve por 30 minutos;

O próximo passo será untar uma forma redonda com manteiga ou óleo e colocar a sua massa (note que após os minutos descansando, a sua mescla estará mais consistente;

Então, cubra com papel filme e leve à geladeira por duas horas ou até estar firme;

Uma ótima opção quando estiver pronto é desenformar o seu bolo, cortá-lo em pedaços e passá-los no leite condensado e coco ralado.

Dica: caso não goste do coco ralado tão grande, pode batê-lo junto dos leites no liquidificador.

