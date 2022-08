Os signos que se aproximam do amor em agosto de 2022

Quando o assunto é amor, alguns signos do zodíaco podem se preparar para se aproximar ainda mais desse sentimento em agosto de 2022.

Confira quais são os signos e como isso irá acontecer:

Gêmeos

As comunicações e assuntos que precisam ser tratados sobre sentimentos ou relacionamentos estão em alta. A desenvoltura para se expressar melhor e compreender certas questões, ajudará a ter uma aproximação especial de quem ama e finalmente dar passos alinhados.

Virgem

Os sentimentos estão mais presentes e podem começar a ser direcionados para alguém em especial. Não tema a vulnerabilidade e comece a expressar com calma aquilo que está sendo nutrido em seu coração; você pode se surpreender positivamente.

Libra

Tudo aquilo que desata seu riso e seus sentimentos de amor tende a ser atraído de forma especial durante agosto de 2022. Com mais confiança, você se se destaca e consegue conquistar uma conexão especial com alguém.

Escorpião

Este é um momento muito especial para quem busca uma vida tranquila a dois e a troca de afeto. É possível alinhar os sentimentos e tratar os assuntos do coração com mais carinho, paciência e parceria.

Capricórnio

A confiança tende a aumentar e o ajudará a colocar a vida amorosa nos trilhos. Com mais segurança, você passa a cuidar de si e dá uma pausa para olhar de frente para os sentimentos. O resultado será muito especial.

Aquário

Momento de novos começos e de muito mais presença do coração em tudo o que for feito. Os vínculos se tornam mais fortes e se nutrem de afeto. Para quem está solteiro, é possível que novas conexões também sejam intensas e apaixonem com facilidade.

Peixes

Este é um mês de maior reclusão, reflexão e trabalho em si mesmo. No entanto, compreender o amor próprio e aquilo que o coração realmente deseja, o aproximará de sentimentos especiais que podem mudar a rota da sua vida. Conversas serão grandiosas e podem definir muita coisa.

