O aplicativo WhatsApp está trabalhando em um novo recurso de segurança chamado aprovação de login. A novidade será liberada em uma futura atualização do app.

Como detalhado pelo site especializado Wabetainfo, a novidade foi detectada em uma recente atualização beta para o sistema operacional Android.

O novo recurso que deixará seu WhatsApp mais seguro e protegido contra invasores.

Depois de anunciar o código de dupla verificação, recurso em desenvolvimento para evitar que pessoas roubem contas de outros usuários, o WhatsApp agora está desenvolvendo outro recurso para proteção.

Agora, o recurso é para que os usuários possam receber alertas no aplicativo quando outra pessoa estiver tentando fazer login de forma indevida.

Como funcionará a novidade: Quando outra pessoa estiver tentando fazer login, o usuário terá de aceitar ou recusar (antes isso não era possível).

Assim, os usuários finalmente poderão negar uma solicitação de login se alguém estiver tentando fazer login porque compartilhou incorretamente o código de 6 dígitos.

Além disso, esse alerta especial de segurança também informa alguns outros detalhes úteis, como a hora e outras informações sobre o outro telefone (provavelmente, é sobre o modelo do dispositivo — essas informações estão indefinidas, no momento).

Ainda de acordo com as informações, a novidade ainda está em desenvolvimento e será liberada em breve para todos os usuários. Confira o novo recurso de segurança do app:

Crédito (Reprodução Wabetainfo)

Texto com informações do site Wabetainfo