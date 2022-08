Moda: 3 formas de usar o colete de tricô de forma atemporal

De volta com todo o seu poder, as peças em tricô vem ganhando espaço nos nossos closets nos dias mais frios. Dentre elas, o colete de tricô pode se mostrar bem mais versátil e extremamente elegante do que você pode imaginar. Eles realmente se tornaram como um item-chave para sobreposição e ao que tudo indica, essa tendência veio com força total.

O colete de tricô é item essencial para finalizar uma produção com um toque que vai do clássico ao sofisticado. Ele ainda garante um look super confortável e quentinho na medida certa.

Até mesmo para uma produção mais formal, o colete de tricô é uma peça coringa, já que é versátil mesmo nessas ocasiões. Ele também traz charme extra em uma composição mais básica.

Vamos às composições? Confira nossas 3 dicas para você arrasar com os coletes de tricô.

Camisa, saia e tênis ou bota

Você se imagina nesse estilo? Tudo bem que ele é um pouco ousado, mas certamente será marcante. As camisas são mais soltas e geralmente são usadas soltas com calças jeans ou por baixo de um blazer. Aqui o que propomos é inovação. Ao invés do blazer, use um belo colete de tricô, coloque saia e tênis para complementar.

Com calças de diferentes materiais

Experimente as cores da primavera e incorpore-as ao seu look. Divirta-se com calças de couro, que por sinal também ficam ótimas com coletes, com uma pantalona ou até mesmo o bom e velho jeans. Com certeza você estará pronta para qualquer lugar.

Com bota de cano extra longo

Sabe aquela bota que você tem e que chega até acima do joelho? Ela é super quentinha e garante um look sexy e elegante. Que tal combiná-la com o colete de tricô e deixar seu visual ainda mais atualizado? Veja inspirações.