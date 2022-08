Homem é atacado até a morte por matilha de cães em caso que causou pânico entre moradores

Um homem foi atacado até a morte por uma matilha de cães em um caso chocante que causou pânico entre os moradores. O caso aconteceu em uma pequena cidade da Nova Zelândia.

A polícia informou que foi chamada a uma propriedade em uma área remota em Hokianga, na Ilha do Norte, onde encontraram um homem de 69 anos, como detalhado pelo site The Mirror.

Um porta-voz da polícia disse: “A polícia respondeu a uma morte súbita, onde as indicações iniciais sugeriam que o falecido foi vítima de um suposto ataque animal”.

A investigação está em seus estágios iniciais, mas a polícia diz não acreditar que a morte tenha sido suspeita.

Eles acrescentaram que os cães se soltaram e estavam se comportando de forma agressiva.

Segundo o site The Mirror, a polícia alertou aos moradores dizendo que os outros três escaparam da propriedade e ainda estão em desaparecidos.

O porta-voz da polícia confirmou que o homem de 69 anos morreu de ferimentos sofridos pelo ataque.

“A polícia e o controle de animais tentaram prender os cães na propriedade”.

“No entanto, quatro dos cães se soltaram e estavam se comportando de forma agressiva”.

“No processo de tentar conter os cães, infelizmente, um deles foi baleado pela polícia e morreu”, completou.

