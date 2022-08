Você fica muito tempo no banheiro? Veja os motivos que fazem você urinar com frequência Imagem: Freepik (Anna Bizon)

Você já parou para pensar se vai muito ou pouco ao banheiro? A dúvida pode já ter surgido em algum momento da sua vida, seja na escola, faculdade, trabalho ou até mesmo em casa. Mas será que são as pessoas ao seu redor que usam pouco o toalete ou você que utiliza com mais frequência? Na maioria dos casos, isso pode ser uma resposta natural do seu corpo, contudo, é importante observar para ter certeza que não tem nada de errado.

É possível observar em pessoas saudáveis a frequência de ida ao banheiro a partir de alguns fatores. O primeiro deles é a velocidade com que os rins filtram o líquido do seu corpo, além do mais óbvio, a quantidade de água que você bebe ao longo do dia, que influencia diretamente a vontade de urinar.

Contudo, segundo o site Meganotícias, alguns problemas de saúde e certos medicamentos também podem influenciar. Veja algumas causas que explicam a vontade:

Infecção urinária

As infecções do trato urinário, algo até mesmo comum ao longo da vida, acontecem a partir da colonização de bactérias nas estruturas do trato urinário. Entre os diversos sintomas, os principais são dor e a vontade de urinar, mesmo indo ao banheiro e não saindo nada. Isso ocorre devido a inflamação da bexiga. Ocorre com mais frequência em pessoas com vagina, devido a estrutura do órgão.

Diabetes

Pessoas diagnósticas com ambos tipos de diabetes podem sentir mais vontade de urinar. Isso ocorre pois o aumento do açúcar no sangue faz com que o corpo tente eliminar o excesso, filtrando mais rapidamente para eliminar a glicose. Para pessoas não diagnosticadas, esse é um dos principais sinais que podem fazer você suspeitar da doença e procurar um médico.

Pedra na bexiga

Não são só os rins que podem acumular ‘pedras’, mas os minerais também podem cristalizar na bexiga e gerar cálculo na bexiga ou cálculos vesicais. Isso ocorre quando o corpo não consegue remover todo o líquido ao urinar.

Os primeiros sintomas são o aumento da micção (ato de urinar), dor no abdômen, dor ao urinar ou ainda sangue na urina.

Outras condições que podem gerar o aumento da vontade de ir ao banheiro são:

Vaginite;

Menopausa;

Inflamação da próstata.

ATENÇÃO!

Este texto tem como objetivo apenas informar, e não diagnosticar nenhuma doença. Caso você tenha dúvidas ou apresente algum dos sintomas citados, procure um médico e nunca faça o uso de medicamentos sem prescrição.

