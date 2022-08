Os signos que não admitem enganos no amor

Ninguém está livre de errar e o engano ou as mentiras são duas coisas que podem acontecer quando menos se espera, inclusive quando falamos de amor. No entanto, alguns signos do zodíaco não estão dispostos a perdoar aquilo que realmente os fere.

Confira quais são e como agem:

Áries

O ariano costuma colocar a confiança e a honestidade em um lugar muito importante em sua vida. Por isso, quando alguém que ama erra feio e o engana de forma muito dolorosa, ele pode preferir não levar à relação a diante. Este signo é orgulhoso e tem muita vitalidade para seguir em frente sem medo, o que não o deixa paralisado e entrega força para voltar a começar em outro lugar.

Gêmeos

O geminiano pode até se fazer de ingênuo para chegar à informação que deseja, mas quando descobre um grande engano no amor, prefere se retirar. Este signo pode cultivar bastante sua autoestima e sabe que atrai outras pessoas. Por isso, não teme ficar sozinho e prefere que alguém o preencha com sentimentos mais sinceros.

Sagitário

O sagitariano nem sempre descobre logo de cara que está sendo enganado, mas é capaz de ir até o fim para desmascarar alguém, principalmente quem fez promessas de lealdade a ele. Quando algo do tipo acontece, ele prefere cortar as dependências e buscar novas aventuras para esquecer os maus momentos. Este signo tem a consciência de que sempre pode superar e fazer melhores descobertas.

Peixes

Por mais que dê segundas chances e não queira romper laços com quem ama, o pisciano não irá admitir um grande engano, principalmente se entregou muita lealdade. Este signo tem sua própria forma de classificar o que é importante ou não e pode surpreender quando toma esta decisão. A verdade é que ele prefere se orgulhar da sua coragem ao partir, do que carregar o peso de algo que machuca o seu coração profundamente.

