O perfume ideal para cada tipo de pai

O dia dos pais está chegando e se você está pensando qual seria o presente ideal para a sua figura paterna, que tal um perfume? Confira a seguir algumas dicas do blog Arraze com as fragrâncias ideais para cada tipo de pai.

Pai clássico

Azzaro

As notas de topo são Lavanda, Anis, Limão, Alcarávia, Manjericão, Bergamota, Sálvia Esclaréia e Íris. As notas de coração são Vetiver, Sândalo, Patchouli ou Oriza, Cedro, Bagas de Zimbro ou Junípero e Cardamomo e as notas de fundo são Musgo de Carvalho, Couro, Âmbar, Almíscar e Fava Tonka.

Bvlgari Pour Homme

As notas de topo são Chá, Aldeídos, Bergamota, Lavanda, Flor de Noz-Moscada, Flor de Laranjeira e Mandarina. As notas de coração são Pimenta, Íris, Madeira Guaiac, Pau-Rosa, Coentro, Cyclamen, Cardamomo, Cravo e Gerânio e as notas de fundo são Almíscar, Vetiver, Cedro, Musgo de Carvalho, Âmbar e Fava Tonka.

Dolce&Gabbana Pour Homme

As notas de topo são Cítricos, Bergamota, Néroli e Mandarina. As notas de coração são Lavanda, Sálvia e Pimenta e as notas de fundo são Tabaco, Fava Tonka e Cedro.

Pai esportiva

CK One

As notas de topo são Limão, Notas Verdes, Bergamota, Abacaxi, Mandarina, Cardamomo e Mamão Papaia. As notas de coração são Lírio-do-Vale, Jasmim, Violeta, Noz-moscada, Rosa, Raíz de Orris ou Lírio Florentino e Frésia e as notas de fundo são Acorde Verde, Almíscar, Cedro, Sândalo, Musgo de Carvalho, Chá Verde e Âmbar.

Invictus Paco Rabanne

As notas de topo são Notas Oceânicas, Toranja e Mandarina. As notas de coração são Folha de Louro e Jasmim e as notas de fundo são Âmbar Cinzento, Madeira Guaiac, Musgo de Carvalho e Patchouli/Oriza.

Pai moderno

Dior Homme Eau for Men

As notas de topo são Coentro, Toranja e Bergamota da Calábria. A nota de coração é Íris da Toscana e as notas de fundo são Cedro da Virgínia e Âmbar.

1 Million

As notas de topo são Mandarina Sanguínea, Toranja e Hortelã. As notas de coração são Canela, Notas Especiadas e Rosa e as notas de fundo são Âmbar, Couro, Notas Amadeiradas e Patchouli Indiano.

Pai sofisticado

Boss The Scent Hugo Boss

As notas de topo são Gengibre, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Maninka e Lavanda e as notas de fundo são Couro e Notas Amadeiradas.

Emblem Montblanc

As notas de topo são Sálvia Esclaréia, Toranja e Cardamomo. As notas de coração são Folha de Violeta e Canela e as notas de fundo são Fava Tonka e Notas Amadeiradas.

