Moda: 3 maneiras de usar a bota Chelsea o ano inteiro

As botas Chelsea são um artigo atemporal, disso não podemos negar. Criadas para serem calçados para ambos os sexos, esse modelo se popularizou devido ao seu design confortável. Usar uma bota Chelsea significa que você valoriza não só o estilo mais clássico, como também o conforto.

Bom, se você acha que esse calçado combina com o inverno e outono, que são estações mais frias, tem razão, mas também vamos te mostrar como elas combinam perfeitamente com looks mais fresquinhos de primavera/ verão.

Vestido mais curto

Um vestido na altura do joelho funciona muito bem com um par de botas Chelsea. Mas atenção, para esse look as botas precisam ser mais finas no tornozelo! A grande abertura da perna nua permite que a perna pareça alongada.

Essa também é uma maneira de alongar o corpo. Acrescente um blazer mais comprido em um tom que converse com o tom do vestido que você está usando.

Vestido midi ou longo

Essas botas ficam ótimas com um vestido de suéter mais longo, um pouco abaixo do joelho. Se o vestido tiver uma fenda, ele também dá a impressão de alongamento da perna, mas também não tem problema se não tiver.

Com um vestido longo, um pedacinho de meia entre a perna e a bota, principalmente se você tem a pele mais clara, ajuda a suavizar o visual para que a bota não fique com uma linha visual tão dura no tornozelo. Que tal experimentar?

Com jeans

Uma boa calça jeans pode, literalmente, salvar um look. É incrível como a versatilidade dessa peça faz com que ela nos acompanhe durante todo o ano e seja um excelente investimento.

Com botas Chelsea e jeans mais claro, opte por botas em tons nude ou branco. Isso vai deixar seu look mais casual.