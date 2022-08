As canções brasileiras podem acabar pregando uma peça em pessoas mais desatentas que não costumam prestar muita atenção nas letras. As músicas a seguir são clássicos do rock nacional e possuem letras que todo mundo sabe cantar, mesmo que de forma diferente da original. Confira 4 músicas antigas que você sempre cantou errado.

Malandragem - Cássia Eller

Essa música é considerada um hino das pessoas que ainda não aprenderam a amar e gostam de curtir a vida. Na letra de Malandragem, os compositores Cazuza e Frejat falam de um príncipe que virou um sapo... Ou seria um chato?

Mesmo com a maioria das pessoas cantando “Quem sabe o príncipe virou um sapo, que vive dando no meu saco” a composição correta é “Quem sabe o príncipe virou um chato”. A forma errada faz até mais sentido, concorda?

Admirável Chip Novo – Pitty

Essa música faz alusão a outro clássico da música brasileira, Admirável Gado Novo, de Zé Ramalho. Ambas as canções falam sobre o ser humano ser apenas uma máquina do sistema e ser comandado por algo maior. Contudo, na letra da roqueira Pitty, ela pede para que a população seja livre e ousada.

E o erro está exatamente em ser ousado, pois a letra diz “Pense, fale, compre, beba, leia, vote, não se esqueça. Use, seja, ouça, diga. Tenha, more, gaste, viva!”, mas as pessoas cantam “Use, seja, ousadia. Tenha, more, gaste, viva!” Acho que os fãs preferem ser ousados do que ouvir ou dizer.

Mulher de Fases – Raimundos

Pode passar despercebido, mas essa música é uma canção de amor, mesmo com a guitarra, bateria e baixo sendo tocados na última altura. O erro nesta música acontece pois a palavra correta precisa de interpretação para fazer sentido na frase.

Na canção, o ex-vocalista Rodolfo canta “Quando à noite ela surgia, meu bem, você cresceu. Meu namoro é na folhinha. Mulher de fases”. A folinha, nesse caso, é a folha de calendário, já que a sua companheira é uma mulher de fases. Contudo, quem escuta acha que a música fala de um cara que gosta de um Carnaval, e a folhinha é substituída por folia.

Garota Nacional - Skank

Aqui podemos culpar a banda por querer misturar inglês com português e confundir quem gosta de Skank. No refrão de Garota Nacional, aparentemente a letra diz “Berimbau bau bau, Berimba-ba-bau, Berimbau bau bau”, algo até mesmo sem significado, mas a letra verdadeira está em inglês e é “Beat it laun, daun daun, beat it laun, daun daun”. Ok, ok, também parece que não tem nenhum significado.

