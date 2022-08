Os signos que enfrentam emoções intensas este fim de semana

O primeiro fim de semana de agosto de 2022 está chegando e alguns signos do zodíaco podem enfrentar emoções intensas durante os próximos dias.

Saiba como isso irá acontecer e qual é a melhor forma de lidar com este momento:

Áries

É um momento que pode ter tensões e explosões devido a sentimentos acumulados. Evite nutrir a raiva ou entrar em situações que possam motivar o descontrole; é melhor harmonizar as energias e expandir seus horizontes para poder ver o lado positivo das coisas. Divirta-se com responsabilidade e troque energia com pessoas de confiança.

Touro

O humor pode ficar instável e a irritação ser inflamará facilmente, o que pode aumentar conflitos com pessoas próximas e difícil convivência. Respeite seus limites e se esforce para encontrar aquilo que inspira sua felicidade. Pode não parecer fácil, mas o descanso e foco em seus sonhos ajudarão a ter mais positividade para recarregar as energias. Cuide mais de si!

Gêmeos

É importante se concentrar em se cuidar e promover a tranquilidade em sua mente, principalmente na sexta-feira. Como é hora de olhar mais para a saúde e para o interior, é a hora de não se pressionar para cumprir agendas; deixe tudo mais leve. Alguns bons amigos e conversas podem ajudar para que a energia flua com mais paz. Quem está em um relacionamento, pode se conectar de forma ainda mais positiva se nutrir a paciência e afeto.

Câncer

A energia dos próximos dias tende a ser desafiador e é melhor apostar na tranquilidade mental, emocional e física. Afaste-se de dramas e seja mais maduro para lidar com alguns problemas; a criatividade, inspiração e empatia o ajudam a ver um caminho mais positivo para trilhar. Para muitos, é hora de trabalhar a autoestima e começar a planejar passos mais sólidos para uma vida plena.

