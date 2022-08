NASA revela formato misterioso captado pelo Telescópio James Webb no espaço; confira registro

A Agência Espacial Americana (NASA) revelou uma nova sequência misteriosa captado pelo Telescópio James Webb no espaço.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, essas imagens do Cartwheel e suas galáxias companheiras são composições dos equipamentos NIRCam e MIRI do Telescópio Espacial.

A sequência revela detalhes que são difíceis de ver apenas nas imagens individuais (segunda imagem: apenas NIRCam).

Cartwheel é uma galáxia lenticular e em anel a cerca de 500 milhões de anos-luz de distância na constelação do Escultor.

Como detalhado pela NASA, a galáxia também é conhecida popularmente como ‘Roda de Carro’.

A galáxia distante tem essa forma como resultado de uma colisão em alta velocidade há 400 milhões de anos.

O Cartwheel é composto por dois anéis, ambos se expandindo para fora do centro da colisão como ondas de choque.

No entanto, apesar do impacto, muito do caráter da grande galáxia espiral que existia antes da colisão permanece, incluindo seus braços giratórios.

Como detalhado pela NASA,em meio aos redemoinhos vermelhos de poeira, existem muitos pontos azuis individuais, que representam estrelas individuais ou bolsões de formação estelar.

Ainda de acordo com as informações, este instantâneo fornece uma perspectiva sobre o que aconteceu com a galáxia no passado e o que ela fará no futuro. Confira registro:

Texto com informações da Agência Espacial Americana