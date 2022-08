Moda: 3 maneiras criativas de usar coturno branco durante o ano inteiro

Ideias para usar o coturno branco em todas as estações do ano. Foto: Reprodução Pinterest

No passado, o coturno geralmente complementava os looks de estilo punk, mas hoje em dia, além de versáteis eles podem completar uma infinidade de combinações, desde roupas minimalistas até looks mais românticos.

Especialmente se você mora em um clima mais frio, essas botas de aparência mais pesada combinam estilo e praticidade.

O coturno garante que você não escorregue no gelo ou na neve, enquanto o cano mais alto mantém suas pernas quentes. Além disso, o design ousado mantém seu look mais voltado para o futuro, tornando-o um investimento quase que obrigatório para o inverno.

Confira 3 maneiras de usar um coturno na cor branca não somente durante o inverno, mas em looks que funcionam o ano inteiro.

Combine com jeans desgastado para o inverno

Para dar um descanso aos coturnos básicos na cor preta, você pode optar por uma alternativa bege. Eles estão provando ser tão versáteis quanto os pretos e ficam incríveis com a combinação de loungewear ou jeans.

Um look perfeito para um café, com outras peças em tom neutro e um jeans desgastado. Você pode adicionar um casaco camel e um suéter cru, por exemplo, que ajudam a elevar esse look bem casual.

Veja também:

Look com calça xadrez ou de listras para a primavera e outono

Finalmente, você pode dar uma nova vida às suas peças de alfaiataria, combinando-as com coturno branco. As calças xadrez ou listradas darão uma quebra no look tradicional ao passo que os coturnos darão um ar de força.

Suéter ou blusa nas cores bege ou tons nude ficarão simplesmente incríveis. Acrescente um sobretudo caramelo e aproveite!

Estilo minimalista para o verão

Os coturnos são incríveis porque podem ficar em pé sozinhos. Dito isto, você pode criar algumas roupas realmente chiques com eles usando apenas o básico. Uma camiseta branca simples em um jeans cintura alta é instantaneamente elevada com um coturno.