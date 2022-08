“Ele está flertando comigo ou apenas sendo educado?”

Para quem já esteve em alguns relacionamentos, identificar esse comportamento já é algo mais fácil. Porém, para algumas pessoas mais desatentas ou que não costumam flertar muito, é difícil entender quando outra pessoa está querendo algo a mais ou apenas sendo amigável.

De acordo com texto de Wendy L. Patrick ao site Psychology Today, homens e mulheres flertam de maneiras distintas. Enquanto as mulheres acentuam a própria aparência, os homens costumam falar sobre as suas realizações. A também diferença nos toques e manias. Contudo. os gêneros compartilham semelhanças ao demonstrar interesse, como contato visual, atenção, bajulação e postura corporal.

Em um estudo de 2018 intitulado ‘Creative Casanovas’, foi analisado como a estratégia de acasalamento afeta como as pessoas flertam. Embora o flerta seja uma situação sútil de um interesse romântico, as pessoas interpretam os sinais de forma típica ou atípica.

Mas o que seria algo típico? “Podemos pensar em uma miríade de fatores culturais, baseados em gênero e situacionais que podem afetar a maneira como as pessoas flertam”, diz a especialista. Foi pedido para que os participantes listassem o que era típico para eles mesmos.

Os pesquisadores entenderam que, no geral, os comportamentos eram vistos como típicos pois eram os mais bem sucedidos. “Quando se trata de flertar, os comportamentos comuns foram geralmente classificados como mais eficazes do que os comportamentos atípicos”, escreve Wndy sobre o estudo.

Entre os comportamentos típicos estão dizer que o destinatário se parece com uma estrela de cinema, ou ainda algo mais no geral, como falar de forma calma e sexy, falar baixo para que a pessoa se aproxime ou segurando a mão do seu flerte. Outros comportamentos incluem escrever um poema, enviar mensagens de texto imediatamente após pegar o número de telefone.

Na pesquisa também foi possível descobrir que os as pessoas que recebem o flerte preferem comportamentos típicos. como os listados acima, do que atípicos. “Indivíduos interessados em uma estratégia de acasalamento de curto prazo, no entanto, eram mais propensos a preferir comportamentos de flerte atípicos quando eram o iniciador, mas não o destinatário”, diz a especialista.

Segundo os autores, esse duplo padrão demonstra que as pessoas preferem flertar usando “pistas sutis ou atípicas para manter uma negação plausível ou atrair o interesse de seus alvos com abordagens criativas, mas difíceis de decifrar”, mas do outro lado, quem recebe o flerte prefere pistas típicas e claras.

