Chega de soneca! Dormir durante o dia aumenta as chances de pressão alta e derrame, sugere estudo

Pesquisadores da China sugerem, a partir de um estudo, que pessoas que cochilam com frequência estão mais propensas a sofrer de pressão alta ou derrames em comparação com aquelas que dormem somente à noite.

Segundo o site Meganotícias, o trabalho de observação foi realizado recolhendo dados de mais de 350 mil pessoas de 40 a 69 anos entre os anos de 2006 e 2010 e que moram no Reino Unido.

Usando informações de uma plataforma online, eles determinaram que, comparado às pessoas que não dormem durante o dia, quem cochila esporadicamente possui 7% mais chances de adquirir pressão alta e 12% a sofrer de um AVC isquêmico, um tipo de derrame cerebral. Eles também perceberam que quando o número de sonecas diárias aumentava, o risco de hipertensão subia 40%.

Cochilos são perigosos?

Apesar dessa pesquisa, os especialistas explicam que dormir de dia não seja necessariamente ruim, inclusive outros estudos sugerem exatamente ao contrário, mostrando que o hábito pode inclusive aumentar o desempenho e a memória.

“Embora o cochilo em si não seja prejudicial, muitos cochilos podem fazê-lo porque dormem mal à noite. O sono noturno ruim está associado a uma saúde pior, e os cochilos não são suficientes para compensar isso”, explica Michael A. Grandner, especialista em sono da American Heart Association.

De acordo com as informações coletadas dos participantes, foi relatado que as pessoas que mais cochilavam apresentam um pior estado de saúde no geral, sendo a maioria do gênero masculino, fumante e com índice de massa corporal elevado. Eles também relataram necessitar de mais sono durante o dia pois sofrem de distúrbios de sono, além de roncarem.

Por fim, os pesquisadores dizem que é fundamental que as pessoas que se sentem muito cansadas durante todo o dia e que costumam cochilar muito revisem seu padrão de sono à noite, pois essa é a hora exata para dormir e que um sono saudável pode evitar maiores complicações médicas.

