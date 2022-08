5 melhores recursos que serão liberados em breve no WhatsApp; confira como ficará o app

Novos recursos serão liberados muito em breve para todos os usuários do aplicativo de mensagens WhatsApp.

As novidades serão lançadas para os sistemas Android e iOS, como detalhado pelo site Wabetainfo.

WhatsApp pode ganhar nova função ‘chatbot’ que informa sobre atualizações

A plataforma planeja anunciar novos recursos em um bate-papo oficial do WhatsApp. Com a novidade, é possível se manter atualizado sobre as notícias recentes divulgadas aos usuários.

Além disso, o usuário ainda pode receber dicas e truques para melhorar sua experiência dentro do WhatsApp e o app de mensagens também planeja enviar informações sobre privacidade e segurança.

Este chat é somente leitura e é criptografado de ponta a ponta para que as mensagens não possam ser interceptadas por terceiros.

Crédito (Reprodução Wabetainfo)

WhatsApp fará mudança importante com nova atualização para Android

O WhatsApp está lançando um novo recurso que permite que os administradores do grupo excluam qualquer mensagem para todos.

Quando adm exclui uma mensagem para todos, enviada por outro participante do grupo, outras usuários sempre podem ver que você (adm) excluiu essa mensagem, pois o nome aparece no balão de bate-papo.

O lançamento desse novo recurso é lento e apenas alguns testadores beta sortudos já podem experimentá-lo, então certamente levará muito tempo antes de ser ativado em outras contas WhatsApp.

Crédito (Reprodução Wabetainfo)

App WhatsApp vai ganhar nova função para status

O app também contará com um recurso de visualizações de links avançados para atualizações de status.

Graças a esse recurso, em desenvolvimento na versão para Android, o WhatsApp está redesenhando a interface do usuário ao compartilhar um link como atualização de status de texto.

Crédito (Reprodução Wabetainfo)

O inesperado recurso ‘copiado’ de outro app que será liberado no WhatsApp em breve

Recentemente, foram revelados os primeiros detalhes sobre reações rápidas, um novo recurso já em desenvolvimento no WhatsApp beta para Desktop e Android (Versão beta).

Com o novo recurso, os usuários poderão enviar reações às atualizações de status escolhendo um emoji de forma rápida.

Agora, o recurso também está em desenvolvimento na versão beta do iOS. Com a novidade, quando o usuário quiser responder a uma atualização de status rapidamente, poderá escolher um dos 8 emojis disponíveis.

Crédito (Reprodução Wabetainfo)

Atualização beta revela novo layout que será adotado pelo app

Por último, o app WhatsApp está lançando um novo rodapé para criptografia de ponta a ponta para mais testadores.

O novo rodapé na parte inferior da lista de bate-papo indica que as mensagens pessoais são criptografadas de ponta a ponta. Quando o usuário toca no novo rodapé, uma nova página de segurança aparece.

Crédito (Reprodução Wabetainfo)

Texto com informações do site Wabetainfo