5 dicas de penteados meio presos belíssimos para cabelos cacheados; com tutoriais

Buscando formas de inovar no cabelo, mas sem fazer mudanças mais intensas que exijam, por exemplo, cortar ou pintar os fios? Se disse sim, então os penteados podem ser excelentes apostas para inovar.

Com foco em pessoas com cabelos cacheados, as recomendações são baseadas em alternativas de penteados semi presos que contam com poucos acessórios.

E para facilitar todo este processo, separamos uma lista com tutoriais que você com certeza vai amar. Os vídeos foram compartilhados por usuárias do TikTok.

Você pode se interessar por:

Mas antes de conferir os vídeos…

Queremos deixar a continuação os itens que precisará caso queira treinar os penteados enquanto assiste aos vídeos, artigos estes que facilitam tanto a execução quanto a finalização. Assim sendo, se tiver, separe:

Pente;

Gel;

Grampo;

Elástico de cabelo;

Borrifador;

Escovinha para o baby hair;

Elástico de silicone;

Presilha.

Curioso para ver quais são as dicas do dia? Assista a seguir aos tutoriais compartilhados na plataforma de vídeos. (Se não conseguir visualizá-los, não se preocupe e basta que acesse os links: LINK 1, LINK 2, LINK 3, LINK 4 e LINK 5).

Penteados: 5 dicas com bandana em cabelos cacheados para ficar mais linda e estilosa

+ Gostou destas dicas? Então, veja mais algumas recomendações de penteados: