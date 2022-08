4 frases para começar a usar já para disciplinar os filhos sem baixar sua autoestima

Educar e disciplinar um filho não é uma tarefa fácil, isso é um fato. Sem uma receita preparada, cada um precisa de uma atenção específica para que assim receba as orientações adequadas e que de tal forma possa construir suas ideias de mundo.

De toda forma, existem alguns conselhos que podem te ajudar não só a disciplinar como também direcionar as crianças sem atribuir a elas uma sensação de “punição” ou até mesmo baixando sua autoestima.

Pensando nisso, trouxemos hoje uma listinha com 4 frases que você deve começar a usar já. As informações são do portal Nueva Mujer.

1 - “Fique tranquilo que juntos acharemos uma solução”

Lembre-se que a infância é uma eterna fase de descobertas, o que consequentemente resultará em determinados erros, algo quase sempre involuntário.

O medo do novo é algo que pode deixar o seu pequeno apreensivo, então faça com que ele se sinta acolhido e diga que juntos encontrarão uma solução ou caminho para algo.

2 - “Tente novamente”

Como citado anteriormente, não só quando somos crianças, mas ao longo de toda a nossa a vida estaremos aprendendo algo, o que nos sujeita a possíveis falhas durante esta jornada.

Ao invés de reforçar o erro e encarar algo como uma “punição” por tal resultado, incentive seu filho a tentar algo novamente.

3 - “Lembra que você tinha que fazer…?”

Quem nunca esqueceu de fazer uma coisa, não é mesmo? Um frango congelado, uma conta, etc? Quando pensamos neste ponto em específico, diferente de ressaltar a oportunidade da criança, é necessário orientá-las sobre acordos que precisam ser cumpridos.

Tente explicar qual o impacto de uma determinada ação, mas sem necessariamente encarar isso como um discurso de punição.

4 - “Sei que você fez sem querer”

Para fechar nossa lista, quando explicamos que algo não está bem, no entanto sem adverti-lo com um teor totalmente negativo, você está dizendo a criança que algo precisa ser melhorado, porém de uma forma afetuosa.