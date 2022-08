Será que você tem síndrome do intestino irritável? Esses 4 sintomas ocorrem SOMENTE em mulheres

A síndrome do intestino irritável (SII) é uma das condições mais comuns relacionadas à digestão. A SII não tem uma causa específica, mas algumas condições prévias podem influenciar, como alimentos, estresse e também a ansiedade.

De acordo com o site Meganoticias, alguns sintomas se mostram mais comuns em mulheres, mesmo a doença afetando qualquer gênero. Na maioria dos casos, a síndrome causa constipação, diarreia e inchaço abdominal. Nas mulheres ela também pode causar:

Incontinência urinária

O trato urinário pode ser afetado num geral, causando dor ao urinar, sensação de urgência e/ou aumento da vontade de ir ao banheiro durante à noite.

Prolapso de órgãos pélvicos

Os prolapsos são a protuberância ou queda de um órgão. Na ocasião, seria a vagina, reto, uretra ou útero. Segundo o site, a constipação crônica ou a diarreia gerada pela SII pode causar a liberação dos músculos que seguram essas estruturas.

Dor durante a relação sexual

Na relação sexual com penetração, algumas condições podem gerar desconforto em mulheres, como infecções, endometriose e também a síndrome do intestino irritável. Os especialistas explicam que isso ocorre pois as pessoas diagnosticadas com a condição sentem dificuldade de se excitar, logo o canal vaginal não fica lubrificado o suficiente.

Agravamento dos sintomas menstruais

os sintomas menstruais que já são comuns em determinados períodos acabam se intensificando com a condição. Estudos sugerem que o fluxo menstrual e a dor no útero aumentam em pessoas com intestino irritável.

ATENÇÃO!

Esse texto tem como objetivo apenas informar, e não diagnosticar doenças. Caso tenha dúvidas ou apresente sintomas, procure um médico e nunca faça o uso de medicamentos sem prescrição.

