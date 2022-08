Penteados: 5 dicas com bandana em cabelos cacheados para ficar mais linda e estilosa

5 dicas com bandana em cabelos cacheados para ficar mais linda e estilosa Foto ilustrativa - Pinterest

Recentemente, compartilhamos algumas diquinhas de penteados nas quais a base principal eram grampos. Pensando nisso, o que acha desta vez de aprender recomendações que contam bandanas?

Caso tenha se interessado, já pode começar a separar os acessórios para ver alguns tutoriais publicados no TikTok e que vão te ajudar a dar um up nos fios de forma prática.

Com alternativas que você pode reproduzir sozinha em casa, as sugestões de hoje são ideais para pessoas com cabelo cacheado. Curioso para aprender os penteados?

E já que falamos em reproduzir os penteados…

Como alertado sempre, embora a base principal seja a bandana, alguns itens adicionais vão facilitar tanto a execução quanto a finalização das dicas. Visto isso, se tiver, garanta esta lista:

Bandana;

Grampo;

Elástico de cabelo;

Borrifador;

Gel;

Elástico de silicone;

Escovinha para o baby hair;

Pente.

Preparado então para aprender as sugestões para brilhar ainda mais com seus fios? Assista abaixo aos tutoriais divulgados no TikTok. (Se não conseguir visualizá-los, não se preocupe e basta que acesse estes links: LINK 1, LINK 2, LINK 3, LINK 4 e LINK 5).

