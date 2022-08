Quando se trata de amor, cada um sabe aquilo que mais mexe e conquista o seu coração. No entanto, alguns signos do zodíaco querem sentir que estão trilhando um caminho sólido e construindo uma parceria capaz de sobreviver aos problemas, rotinas e todos os altos e baixos da vida.

Confira os signos que sempre querem sentir segurança no amor:

Touro

O taurino sabe que além do entendimento e da química, o amor precisa ser leal e cúmplice. Este signo quer alguém para passar os bons momentos e viver os prazeres da vida, mas também precisa sentir proteção quando tudo parece vulnerável a seu redor. Ele não desiste de quem ama e espera o mesmo.

Câncer

O canceriano é do tipo que dá muito amor e tenta fazer o possível para que a outra pessoa se sinta segura também. Para este signo, os menores e até os maiores gestos devem expressar de alguma maneira o poder de afeição e da cumplicidade. Ele acha que confiança é construída com paciência, mas sempre deve ser mantida a vontade de ser melhor para o outro.

Leão

O leonino realmente pode ser muito seguro de si, mas ele também quer se sentir desta forma em seus relacionamentos. Além de compartilhar gostos e a vida, este signo espera ter um companheiro que tenha força diante das dificuldades e encontre meios de superar tudo a seu lado. Para ele, o amor é uma luta e trabalho constante para se aperfeiçoar cada vez mais.

Capricórnio

O capricorniano leva toda a sua vida com muita segurança e considera que a determinação tem muito a ver com estar consciente do que deseja, inclusive no amor. Ele gosta de quem tem palavras, mas também mostra com ações de que o relacionamento é algo sério e real. Como não gosta de perder tempo, pode ser muito direto em perguntar qual a intenção de quem ama.

