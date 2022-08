Os signos que menos se esforçam para esquecer o ex

Terminar um relacionamento e esquecer alguém nunca é fácil, mas alguns signos do zodíaco podem ter ainda mais dificuldade em tomar a iniciativa de finalizar um ciclo na vida amorosa.

Confira quais são:

Câncer

O canceriano não gosta de estar sem paixões e histórias românticas em suas vidas. Por isso, ele pode remoer bastante as lembranças e não se dedica a desconstruir o amor que sente por alguém, por mais que as coisas não saíssem como o esperado. Ele é emotivo e intenso, o que torna as despedidas ainda mais sentimentais e difíceis.

Libra

Diferente do que muitos pensam, o libriano tem uma grande dificuldade em colocar um ponto final em um relacionamento que não terminou como ele queria. Como mantém esse elo e esses pensamentos, ele pode ter recaídas e tentar dar novas chances, mesmo que elas não garantam mudanças positivas em sua vida amorosa.

Escorpião

O escorpiano é de sentimentos muito intensos em sua vida amorosa. Por mais que existam decepções, ele se desgasta em pensar na pessoa e nutrir sentimentos, refletindo como as coisas poderiam ter sido diferentes. Não é fácil avançar com total liberdade e isso pode fazer ele rodear as conexões até o último momento.

Capricórnio

O capricorniano estabelece laços duradouros em sua vida em geral, especialmente na amorosa. Como é de ótima melhora e não se conecta emocionalmente facilmente com outras pessoas, pode escolher viver um luto repleto de lembranças que não deixa o amor partir de vez. Seus dois pés no chão pode até saber que não terá volta, mas os pensamentos podem traí-lo.

Peixes

O pisciano pode viver a dor do adeus em um relacionamento de forma muito lenta. Seus sentimentos são profundos e ele terá dificuldade de finalizar o ciclo. Por vezes, este signo se apega as coisas belas e se sente até com remorso em aceitar que a realidade foi outra. Além disso, ele pode dar muitas segundas chances e pensar que uma delas finalmente fará a diferença.

