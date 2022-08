Mulher se apaixona por garçom que contratou para sua festa de divórcio

Uma mulher de 29 anos estava se livrando de um relacionamento, quando acabou encontrando o seu novo amor de forma bem inusitada. Gabriella Landolfi estava comemorando o fim do seu casamento com uma festa, quando conheceu uma das pessoas presentes, que não era um convidado, e sim alguém que ela tinha contratado.

“Eu nunca esperei entrar em um relacionamento com o garçom de topless que contratei para minha festa de divórcio, muito menos me casar com ele. Mas quando o conheci, pude ver o cara incrível que ele era”, comenta Gabriella, em texto publicado pelo Metro Reino Unido.

A comemoração marcava o fim de um relacionamento turbulento que durou 10 anos, com o divórcio oficializado em fevereiro de 2019. “Meus amigos sugeriram pegar garçons de topless e eu pensei: por que não? Parecia que finalmente estava livre e queria comemorar”, explica.

John Landolfi, 28, um dos garçons, acabou se apaixonando pela mulher. Ela diz que, de início, achou que o homem não queria nada sério e estaca apenas interessado na aparência da mulher, mas depois que se conheceram melhor ela viu que estava completamente enganada. “Agora tenho a família mais linda”.

John, que também trabalha como assessor de seguros, disse: “Quando vi Gabbie, achei que ela era legal e queria conhecê-la. Eu estava apenas procurando por uma amizade e nunca esperei encontrar minha esposa. Eu estava fazendo meu trabalho e nunca pensei que isso fosse acontecer”.

Desde que se conheceram, eles começaram a se encontrar sempre. E um mês depois da festa que ocorreu em março, o homem foi morar com Gabriella. “Ele tinha uma filha de um relacionamento anterior e saber que ele era pai realmente me fez gostar dele e ver esse lado doce dele”, diz Gabriella.

Ela foi pedida em noivado na torre Rialto, Melbourne, Austrália, e disse sim instantaneamente. “Fiquei chocada quando brincamos sobre o noivado, mas não achei que isso aconteceria tão cedo”, disse ela.

Gabriella foi diagnosticada com síndrome dos ovários policísticos e ficou surpresa quando soube que estava grávida, em agosto de 2020. Porém, acabou perdendo o bebê três meses depois, em novembro, há duas semanas do seu casamento com John. “Achei que seria isso. Sempre fui avisada de que seria improvável que eu tivesse um bebê e que, se ficasse grávida, abortaria”.

Mas para a surpresa do casal, ela engravidou novamente em dezembro de 2020. “Foi uma gravidez difícil, mas conseguimos”. Matteo nasceu cinco semanas antes do previsto, em uma cesariana de emergência em julho de 2021.

“Não posso acreditar que sou mãe, pois não achei que seria possível. Já passei por muita coisa e nunca pensei que encontraria meu marido na minha festa de divórcio, mas não mudaria isso. Eu tenho a família mais incrível”, finaliza.

