Moda: 3 formas de usar tênis no trabalho e continuar elegante

Ideias de looks de trabalho com tênis. Foto: Reprodução Pinterest

Qual é o código de vestimenta do escritório dos sonhos? Para alguns, é o que você quiser usar, adicionando um bom tênis! Por muito tempo, os tênis eram usados apenas no trajeto ou no fim de semana, mas agora eles tomaram conta da Fashion Week, do street style e até da sala de reuniões.

Embora, é claro, nem todos os escritórios permitem o uso de tênis em seu código de vestimenta, quando combinado com um belo vestido ou terninho, um tênis pode ser completamente transformado.

Preparamos 3 looks diferentes que você pode usar em seu trajeto, reuniões ou happy hour. Seja bem-vinda, versatilidade!

Com terninho

O primeiro que você deve levar em consideração é que o tênis para uso no trabalho geralmente não é o mesmo que você usa para ir para a academia, ok? Tênis mais estruturados, inclusive que são feitos com couro ecológico, conferem um visual mais elegante.

Caso opte por combiná-los com terninho, lembre-se de que um look monocromático é a chave. Use tanto o terno quanto a calça da mesma cor para um visual elegante.

Com calça jeans

Caso você deseje combinar seu tênis com seu jeans para ir ao trabalho, não esqueça que uma boa forma de deixar o visual mais elegante é adicionar um blazer de corte reto. Os blazers mais longos, com caimento mais formal são os melhores. Evite as estampas neste look, já que o jeans já dará esse toque de informalidade ao look.

Tons neutros e pastéis

Os tons neutros e pastéis são os nossos melhores aliados quando queremos criar um visual mais elegante. Isso não é regra, mas garante que você tenha um visual mais “clean” e, consequentemente, mais elegante. Então, se você quer usar pela primeira vez um tênis branco no trabalho, opte por um modelo clássico de tênis e também um look em tons neutros. Isso vai fazer com que seu visual fique clássico, mesmo usando um par de tênis.