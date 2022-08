A nova imagem reveladora captado pelo Telescópio James Webb da NASA no espaço; confira registro

Uma nova imagem reveladora captado pelo Telescópio James Webb da Agência Espacial Americana (NASA) foi divulgada recentemente nas redes sociais.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, o registro faz parte de uma nova sequência comparativa divulgada no fim do mês passado.

“Os espectros ‘IR’ e ‘Visível’ do IC 5332 foram processados pelo astrônomo @geckzilla”, detalhou.

A nova imagem reveladora captado pelo Telescópio James Webb da NASA no espaço

Como detalhado pela NASA, a imagem IR foi capturada pelo Mid-Infrared Instrument de Telescópio James Webb da NASA.

Enquanto isso, a imagem visível da galáxia foi capturada pelo lendário Telescópio Espacial Hubble. Confira sequência:

IC 5332, também conhecida como PGC 71775, é uma galáxia espiral intermediária a cerca de 30 milhões de anos-luz de distância na constelação do Escultor.

Possui um bojo central muito pequeno e braços espirais abertos que justificam sua classificação (SABc)

A imagem reveladora captada pela NASA recentemente

Também foi divulgado recentemente, outro registro importante foi captado pelo Telescópio James Webb da NASA.

Como detalhado pela NASA, a nova imagem do aglomerado M92 foi feita utilizando dois equipamentos importantes do explorador espacial: Near-IR Imager e Slitless Spectrograph (NIRISS).

A impressionante imagem composta foi processada utilizando filtros NIRISS F150W (1500 nm) e F090W (900 nm).

Ainda de acordo com as informações, M92 é um dos aglomerados globulares mais brilhantes da Via Láctea e é visível a olho nu sob boas condições de observação. Confira postagem:

Texto com informações da Agência Espacial Americana