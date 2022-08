Tempo está passando mais rápido, confirmam cientistas

O velho ditado popular que a vida passa cada vez mais rápido pode deixar de ser apenas crendice popular e passar a ser tomado ao pé da letra. Isso porque os cientistas confirmaram que o tempo na Terra realmente está passando mais rápido.

Desde 1960 o tempo de rotação da Terra é monitorado pelo Serviço Internacional de Rotação e Referência, mas no último dia 29 de junho o monitoramento trouxe um dado novo.

Segundo a agência responsável pela medição, a rotação da Terra foi 1,59 milissegundo mais rápida naquele dia, dado que não havia sido registrado nos últimos 60 anos. A diferença é tão curta que é imperceptível para o ser humano, mas os especialistas estão curiosos sobre essa alteração.

A rotação da Terra, historicamente, tende a desacelerar, e não a adiantar sua rotação, e por isso os cientistas ficaram tão intrigados. Para ter-se uma ideia do padrão de atraso, nos últimos 50 anos foi necessária a adição de 27 segundos bissextos para regularizar os relógios globais, isso somente nas últimas 5 décadas.

O adiantamento do padrão está deixando os cientistas com muitas perguntas ainda sem respostas, e a mais difícil de responder é também a mais simples: por que isso está acontecendo?

Os cientistas sabem que muitos fatores podem afetar a velocidade do planeta em seu eixo, como movimentos climáticos e geológicos, mas ainda não conseguiram determinar qual evento pode ser responsabilizado pela aceleração de 1,59 milissegundos.

De qualquer forma, se a velocidade continuar mais rápida, será necessário refazer as correções que servem como padrão de tempo para todo o mundo. Um das medidas que pode ser tomada é exclusão dos segundos bissextos inseridos durante as últimas décadas de correção. Mas a questão que permanece é o que ocorrerá se o padrão continuar acelerando? (Com publimetro.co)