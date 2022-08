Ex-trabalhador de supermercado revela ‘código secreto’ utilizado pela equipe para lidar com clientes grosseiros

Um ex-trabalhador de um supermercado, nos Estados Unidos, revelou um suposto ‘código secreto’ utilizado pela equipe para lidar com clientes grosseiros.

Em uma postagem no TikTok, Wan Hit Wonder, que trabalhou anteriormente em uma loja da rede Target, compartilhou o código secreto que os funcionários usavam ao se referir a um cliente difícil.

Wonder disse a seus seguidores que a palavra ‘dots’ (pontos, em tradução livre) era usada entre os funcionários quando eles não queriam que um cliente soubesse o que estavam discutindo, como detalhado pelo site The Sun.

“Não trabalho mais lá, então obviamente não falo pela marca da empresa e talvez isso não seja mais verdade, mas aposto que é”, disse o TikToker.

“Talvez você tenha ouvido um funcionário falando no rádio dizendo que ‘precisam de mais pontos’, ou qualquer coisa a ver com pontos”.

“A palavra ‘pontos’ era um código, significava que estávamos lidando com um cliente difícil. Sim, ‘pontos’ era nossa versão de um ‘convidado grosseiro’”, explicou.

O usuário do TikTok disse a seus seguidores que os pontos coloridos, que estavam pelos corredores, foram usados oficialmente para “coisas de inventário”.

Ainda de acordo com as informações, com isso a equipe acabou adaptando o que já era utilizado, como uma forma de lidar com clientes grosseiros.

Com informações do site The Sun