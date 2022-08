Descubra o motivo da temporada do signo de Leão ser considerada a melhor para namorar

O Sol entrou em Leão no último dia 23 de julho e vai até o dia 22 de agosto. De acordo com o Metro Reino Unido (texto em inglês), além de trazer confiança e ousadia, essa temporada também é a melhor época para relacionamentos mesmo você não sendo do signo de Leão, de acordo com a especialista em astrologia Amelia Quinthas.

O motivo está no alinhamento das estrelas e planetas de 22 de julho a 11 de agosto. De acordo com a astróloga, o planeta Mercúrio, associado à comunicação e tecnologia, entra em Leão em 4 de agosto. Isso significa que essas mudanças deixa todas as pessoas mais sociais nas próximas semanas, sendo o momento perfeito para dar o primeiro passo para convidar alguém para sair.

Outro ponto positivo é que no período de Leão o clima cósmico está raramente claro, com os três planetas pessoais Mercúrio, Vênus e Marte sendo diretos e não retrógrados, como é visto de costume. Dessa forma, a comunicação será clara.

Para quem é leonino a sorte é em dobro. Segundo a especialista Amelia, que também é responsável pela parte de astrologia em um aplicativo de relacionamentos, o signo de Leão é o que mais tem matchs nesse aplicativo, seguido por Câncer e Touro.

“Sempre encorajo as pessoas a olhar para os signos do zodíaco de outras pessoas, mas a manter a mente aberta e julgar com base em suas próprias experiências”, diz Quinthas.

Leão nos relacionamentos

Para aquelas pessoas que estão começando um relacionamento com alguém de leão, a especialista explica que o signo gosta de se divertir e manter as coisas leves. “Mais do que qualquer outra coisa, eles querem se divertir, então não comece com nada muito intenso. Um meme para distrair a mente de um dia difícil é uma aposta segura para leões alegres! Eles vão adorar saber que você não se leva muito a sério”, comenta.

