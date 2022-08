Conselho para a vida amorosa dos signos comprometidos de 2 a 7 de agosto de 2022

Mais uma semana entrega um conselho especial para cada signo que pode ser muito útil para a vida amorosa dos comprometidos.

Confira o conselho de 2 a 7 de agosto de 2022:

Áries

Cuidado com as coisas ruins que foram cultivadas e podem gerar falta de respeito. É hora de ter calma com as reações.

Touro

Nova inciativas e metas podem colocar o relacionamento em um melhor lugar. Entre em acordos e tenha conversas sinceras; elas aproximam o casal.

Gêmeos

Fique mais tranquila e saiba que receberá o que merece. Um ciclo complexo chega ao fim e isso ajudará a equilibrar os relacionamentos.

Câncer

Diferenças podem gerar problemas, mas é importante ter discussões mais construtivas e compreender o outro. Um dos parceiros interfere na vida do outro.

Leão

Hora de passar por experiências melhores depois das frustrações. A paixão pode crescer bastante entre os casais.

Virgem

Situações são superadas com forca de vontade e amor. Casais redescobrem a paixão depois de um conflito intenso.

Libra

Casais começam a amadurecer e evitar brigas por qualquer coisa. Boas notícias chegarão e entusiasmarão a vida.

Escorpião

Comemoração e avanços. Tenha cuidado e tente esquivar de algumas brigas. Momentos e encontros. Sentimentos voltam a nascer.

Capricórnio

Tudo o que fará e resolverá chegará até as profundezes do assunto. Descobertas dolorosas e necessidade de confrontar o passado. Culpa, cura e perdão.

Sagitário

Sentimentos colocados na mesa. Cuidado com paixões e triângulos amorosos. Uma etapa triste é superada com confiança e amor próprio.

Aquário

A verdade será revelada e é importante manter a calma para agir da melhor forma. Ame-se mais e mude sua rotina para melhor.

Peixes

Alguém pode se afastar, mas o choro termina. Reencontros. Tenha cuidado com pessoas falsas. Tente se manter positivo.

