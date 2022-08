Biscoito salgado low carb que fica pronto em apenas 30 minutos; uma delícia de lanche

Embora existam diversas opções disponíveis nos comércios, uma alternativa caseira e low carb é sempre bem-vinda, não é mesmo? E se você está buscando por uma receita nova, mas não tem ideia do que fazer, nós trouxemos uma indicação que com certeza vai amar.

Com detalhes compartilhados pelo portal Cybercook e poucos ingredientes, a dica do dia é um biscoito salgado super delicioso para comer a qualquer hora do dia. Vamos lá anotar as informações?

Biscoito low carb

Ingredientes:

30g de farinha de amêndoas;

Azeite (a gosto);

3 colheres (sopa) de queijo ralado;

Gergelim branco (a gosto);

1 ovo;

20g de farinha de linhaça;

1 colher (sopa) de azeite.

Modo de preparo do biscoito:

O primeiro passo será colocar todos ingredientes em um recipiente e misturá-los até que obtenha uma mescla homogênea;

Feito isso, espalhe o conteúdo por uma forma sem deixar uma camada muito grossa;

Então, você deve levar ao forno em temperatura alta de 210ºC por cerca de 30 minutos e até ficar dourada;

Logo após, retire e deixe esfriar;

Agora, você deverá separar os seus biscoitos;

Bom apetite!

Não esqueça disso!

Queremos alertá-lo que o conteúdo é apenas informativo e não tem a proposta de assegurar um plano de alimentação. Se você busca tal objetivo, recomendamos que procure um profissional especializado para que avalie seu quadro de saúde e indique as melhores alternativas de acordo com a análise feita.

Lembre-se que antes de iniciar qualquer prática de consumo é necessário que você receba as orientações adequadas para assim ter melhores resultados.

