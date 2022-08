BGS 2022 terá finais presenciais do Campeonato Paulista Universitário de Esports

Um dos maiores eventos de jogos da América Latina está retornando para o presencial no ano de 2022. Em uma edição montada em grande estilo para receber os apaixonados por jogos e esports, a Brasil Game Show, BGS, está programada para acontecer entre os dias 6 e 12 de outubro e promete entregar tudo aos fãs de games e jogos digitais.

Famosa por trazer aos jogadores os mais recentes lançamentos e diversas novidades do mundo dos games, a BGS também ficou conhecida por abrigar diversas finais de importantes campeonatos do cenário de esports.

Recentemente, conforme informação divulgada pela ISTOÉ, foi confirmado que o evento deste ano abrigará as finais presenciais do Campeonato Paulista Universitário de Esports 2022.

O torneio oficial da Federação Paulista de Esportes Universitários abriu oficialmente as inscrições para a edição deste ano, que conta com realização da Fast Shop em parceria com a MVP Network.

Incentivo aos Esports

Já tradicional no cenário universitário esportivo, a competição conta com torneios disputados em diversas modalidades e mostra ser uma porta de entrada para talentos dos esports.

Para Henrique, analista da equipe universitária de Valorant, Falkol Storm, o cenário de esports universitário é uma experiência relevante para a formação dos atletas: “É importante para a formação dos atletas e é mais uma oportunidade de ser visto no cenário. No caso da nossa equipe, essa é a primeira experiência de jogar em um time realmente organizado e agrega muito”.

Na edição deste ano da competição, as finais de Valorant, Street Fighter V, FIFA, CS:GO e League of Legends serão disputadas no formato presencial em uma estrutura montada pela Fast Shop dentro da BGS, onde os jogadores poderão experimentar as emoções de competir com a presença da torcida transformando o espaço em uma verdadeira arena.

Além disso, a ocasião também se torna uma grande oportunidade para que novos nomes sejam conhecidos no cenário competitivo. “A exposição dos players é o ponto mais importante disso. Existem vários jogadores talentosos que muitas vezes não tem a visibilidade de um jogador profissional. Com a final sendo disputada de forma presencial e com transmissão, os players ganham visibilidade no cenário profissional”, afirma Henrique.

As inscrições da competição foram abertas no dia 22 de julho e seguem até o dia 20 de agosto. Podem participar equipes universitárias de qualquer universidade do Estado de São Paulo, incluindo FATECs. Após a data final das inscrições, a fase online da competição terá início.

Além das finais do Campeonato Paulista de Esports 2022, outras competições estão programadas para acontecer ao longo dos sete dias da BGS garantindo a diversão dos fãs e torcedores de esports.