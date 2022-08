Sabe onde fica este belíssimo parque com entrada gratuita? Confira esta maravilhosa dica de turismo

Sabe onde fica este belíssimo parque com entrada gratuita? Confira aqui todos os detalhes Foto - Freepik - @paulobaqueta

Buscando uma dica de panorama para o próximo fim de semana? Então, o que acha de conferir os detalhes de um parque com entrada gratuita e que pode ser uma excelente opção de visitação? Aliás, você sabe onde fica localizado esta espaço que acaba de ver na capa desta notícia?

Se respondeu não, trata-se do Parque Municipal Tanguá, que fica na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. Vamos conhecê-lo melhor?

Sobre o Parque Municipal Tanguá

Com cerca de 235 mil metros quadrados e acesso gratuito*** [veja bloco de orientações “Alerta importante” no final da notícia], trata-se de um cartão postal da capital paranaense e que atrai diversos turistas que visitam a cidade.

A prefeitura local lista em seu site quais são os atrativos e recursos deste espaço: “Lago, ancoradouro, cascata, pista de Cooper, ciclovia, caramanchão, ponte, mirante, belvedere, torres para observação, jardim com canteiros e espelhos d’água, Loja Leve Curitiba, bistrô, lanchonete, Posto da Guarda Municipal, estacionamentos, sanitários”.

Qual o endereço e horários de funcionamento?

Parque: das 6h às 20h, diariamente;

das 6h às 20h, diariamente; Banheiros : das 8h às 18h;

: das 8h às 18h; Endereço: rua Oswaldo Maciel, 97 - Taboão, Curitiba - PR.

E para despertar ainda mais a sua curiosidade, deixamos a seguir uma lista de vídeos que mostram como é o Parque Tanguá. Curioso para saber mais? (Caso não consiga visualizá-los, não se preocupe e basta que acesse os seguintes links: LINK 1, LINK 2, LINK 3, LINK 4 e LINK 5).

Alerta importante!

***Importante: as informações de horários, endereço e mais foram retiradas da página oficial da prefeitura de Curitiba. Lembramos que o portal Metro não tem responsabilidade sobre tais detalhes, que podem sofrer alteração sem prévio aviso. Além disso, a entrada gratuita se refere somente ao acesso ao parque e não contempla gastos com voo, transporte, hospedagens, alimentação e demais investimentos e exigências estabelecidas pelo governo e/ou entidades locais.