Penteados: 6 dicas de tranças em cabelos cacheados para ficar mais linda e estilosa

Além da trança tradicional e que todos conhecem, existem também outras opções para inovar nos penteados e ficar ainda mais bela e estilosa, sem ter a necessidade de adotar uma decisão mais radical como cortar ou até mesmo pintar o cabelo.

E se você está buscando sugestões para brilhar ainda mais com os fios, basta que separe os próximos minutos para conferir uma lista de sugestões que trouxemos nesta oportunidade.

Com tutoriais disponíveis no TikTok, você só precisará de alguns itens caso queira treinar as recomendações enquanto vê os vídeos.

Não esqueça disso!

Já que falamos de acessórios anteriormente, lembre-se que estes itens auxiliam tanto na execução quanto na finalização dos penteados. Portanto, se tiver, separe:

Grampo;

Elástico de silicone;

Pente;

Borrifador;

Gel;

Escovinha para o baby hair;

Elástico de cabelo.

Preparada para ver os tutoriais do dia? Assista abaixo. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse os seguintes links: LINK 1, LINK 2, LINK 3, LINK 4, LINK 5 e LINK 6).

