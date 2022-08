Os signos do zodíaco que amam o errado

Quando o assunto é amor, as coisas podem ficar complicadas quando este sentimento é dedicado a quem não merece e não pretende ser um bom caminho. Infelizmente, alguns signos do zodíaco tem mais facilidade em insistir neste tipo de relação.

Confira quais são:

Áries

O ariano é corajoso e não quer demonstrar que não pode sustentar algo. Por vezes, ele leva tudo na aventura e gasta energia com quem não merece, principalmente se não está tão preocupado com o futuro. Algumas pessoas deste signo também podem idealizar ilusões com muita fé de que elas se tornarão realidade.

Touro

O taurino é muito perseverante no amor e ele tentará realizar seus desejos ou sentimentos com garra. Infelizmente, nem sempre ele sabe quando parar e pode acabar colocando muita energia em algo que já está fadado ao fracasso. Sua vitalidade e sentimentos são intensos e podem bagunçar toda a sua vida quando mal direcionados.

Escorpião

O escorpiano não aceita ser rejeitado por quem ama ou é muito interessado. Por isso, ele será confiante em arriscar e se impor para conquistar alguém. Algumas vezes, se esquecem que cada um tem suas vontades e acreditam que podem sempre dar um jeito de matar seus desejos. Isso pode trazer perda de tempo e sofrimento.

Sagitário

O sagitariano pode ser muito romântico e chega a viver amores platônicos. Como fica muito nos sonhos e topa qualquer desafio, ele pode colocar sua felicidade em jogo ao lutar por quem não valoriza seus sentimentos. Quanto mais apegado a fantasia, maior a chance dele sustentar uma certa obsessão que não leva a lugar nenhum.

Peixes

O pisciano pode ver a esperança de mudança e o amor mesmo em lugares que rejeitam isso. Ele ama estar apaixonado e pode fechar os olhos para as bandeiras vermelhas, buscando manter a idealização. Se a carência for alta, podem escolher alguém com a finalidade apenas de cumprir uma necessidade emocional, mesmo que a relação não tenha futuro.

