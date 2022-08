Julho mais seco da história: Veja o que fazer para evitar o sangramento nasal

De acordo com dados do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo (IAG-USP), esse foi mês de julho foi considerado o mais seco em São Paulo desde que começaram as medições, há 89 anos. Desde 1933.

Além de prejuízos às plantações, as temperaturas baixas e ar seco também provoca efeitos negativos à saúde, principalmente das crianças e dos idosos. Para que essa população não seja tão afetada, cuidados básicos podem ser tomados para aliviar alguns sintomas.

“A baixa umidade do ar dificulta a dispersão dos gases poluentes, favorecendo o ressecamento das mucosas das vias respiratórias e deixando as pessoas mais vulneráveis a crises de asma e a infecções virais e bacterianas. Sangramentos no nariz também são mais comuns nessa circunstância”, diz o Otorrinolaringologista Frederico Keim. Além disso, o profissional explica que o sangue fica mais denso em virtude da desidratação, o que também causa o o aparecimento de alergias.

Contudo, se você seguir algumas dicas esses quadros podem ser amenizados. O primeiro passo é reforçar a hidratação do corpo e a higiene de casa. “Beber bastante água e deixar os ambientes livres de poeira são medidas simples que já ajudam”, sugere Keim. Lavar as narinas com soro fisiológico ao menos quatro vezes por dia também pode aliviar a secura. Além de limpar e hidratar, o líquido também previne resfriados, gripes, crises de rinite e sangramentos, de acordo com a profissional.

Doutor Frederico também comenta que a temperatura abaixo de 22 graus já requer cuidados especiais. “Nesse caso, o ideal é manter a mucosa nasal sempre hidratada e, se possível, instalar um umidificador à noite no quarto das crianças, que são quem mais sofrem com o tempo seco”.

Como realizar a lavagem nasal

Veja a seguir como é o passo a passo para a limpeza nasal, segundo o médico:

Nesta época do ano, a lavagem deve ser feita, pelo menos, quatro vezes ao dia com soro fisiológico;

A quantidade deve ser grande e a pressão fraca;

Pode ser utilizado o spray em aerosol vendido na farmácia, ou, de forma mais econômica, uma seringa de 10 ml contendo soro fisiológico;

Aplique 10 ml da solução em cada narina e deixar o líquido escorrer para fora do nariz. O produto não precisa ficar na geladeira.

