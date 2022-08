A imagem reveladora de Marte captada pela NASA recentemente; confira registro intrigante

O explorador rover Perseverance da Agência Espacial Americana (NASA) está atualmente passando pela Cratera Jezero, coletando amostras do Planeta Vermelho à medida que avança.

Como detalhado pela NASA, no final desta década, a instituição planeta coletar as amostras do Perseverance.

Também serão enviados dois helicópteros da classe Ingenuity para potencial apoio, se necessário.

Mistérios ocultos do Planeta Vermelho

Essas amostras decolariam no Mars Ascent Vehicle e pegariam uma carona de volta para casa no Earth Return Orbiter da Agência Europeia, lançamento programado para 2033.

Como detalhado pela NASA, serão as primeiras amostras científicas de outro planeta.

Este mês também marca o 25º aniversário do pouso da Mars Pathfinder. Depois de pousar em 4 de julho de 1997, a sonda Pathfinder desdobrou o Sojourner, o primeiro rover no Planeta Vermelho.

Sojourner passou 83 dias percorrendo a superfície de Marte, abrindo caminho para gerações atuais e futuras de exploradores marcianos.

A imagem reveladora de Marte captada pela NASA recentemente

Como detalhado pela NASA, esta imagem de Marte é uma foto em mosaico de 102 imagens tiradas pelos orbitadores Viking da NASA, mostrando o Planeta Vermelho como ele apareceria a cerca de 2.500 km acima.

O gigantesco sistema de cânions Valles Marineris é visível como o corte escuro indo da esquerda para a direita nesta imagem.

Ainda de acordo com as informações, na extrema esquerda, os vulcões Tharsis são visíveis como três manchas vermelhas escuras. Confira registro:

Texto com informações da Agência Espacial Americana