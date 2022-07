Você sabe qual a primeira impressão que passa? Sua primeira impressão determina isso

Você sabe qual a primeira impressão que as outras pessoas tem de você? Sua primeira percepção desta ilustração surrealista pode dizer qual é.

Segundo o portal The US Sun, existem três possibilidades diferentes.

Veja novamente e preste bem atenção sobre qual é o ponto para onde seu olhar é direcionado assim que você bate o olho na imagem:

O que você vê primeiro nesta imagem? (Foto: Oleg Shupliak)

A pintura é do artista ucraniano Oleg Shupliak, conhecido por fazer releituras de quadros e figuras famosas na história da arte, de forma surrealista.

Confira o resultado:

Se você viu primeiro o cavalo

Caso seu olhar tenha sido atraído primeiramente para o cavalo à direita, provavelmente a impressão que você passa é a de ter um olhar “intenso”, conforme explicam os especialistas da Your Tango.

Embora possa parecer intimidador em um primeiro momento, as pessoas não demoram para se interessar por você. Após uma primeira conversa, elas percebem que esse contato visual nada mais é que uma capacidade de estabelecer conexões profundas.

Se você viu primeiro o músico

Neste caso, é bem provável que a primeira impressão que você passa é a de uma pessoa bem humorada. Seu carisma e sua visão única do mundo faz com que as pessoas estejam sempre prontas para rir com você.

Você atrai quase todo mundo que conhece, mas isso não quer dizer que você tenha necessidade de incluir todas elas em um círculo íntimo de amigos.

Se você viu primeiro o rosto

O rosto ocupa boa parte da ilustração e, indiscutivelmente, é o ponto mais chamativo dessa ilustração. Se ele foi a primeira coisa que você percebeu, é provável que as pessoas percebam de cara que você tem uma boa capacidade de deixar os outros à vontade.

Seja pela forma que você escolhe cumprimentar as pessoas ou sua habilidade de ser um bom ouvinte, isso fica evidente. Mas lembre-se de encontrar amigos que sejam tão cuidadosos com você quanto você é com as outras pessoas.

