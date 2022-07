Os signos que sabem que estão mentindo para o coração e fazem mesmo assim

Quando não alcançaram a maturidade ou a inteligência emocional suficiente, alguns signos do zodíaco podem mentir para o próprio coração, complicando a vida amorosa ainda mais.

Confira quais são e como isso acontece:

Touro

O taurino tenta sempre construir bases sólidas e sinceras em seus relacionamentos, mas pode enganar a si mesmo quando não deseja que algo chegue ao fim. Ele é teimoso e isso o torna ainda mais persistente em acreditar nos próprios enganos. Desapegar é uma tarefa complicada e ele vive um luta silencioso que o afeta bastante. Apenas coloca um ponto final na relação quando é decepcionado ou já não tem mais escapatória.

Gêmeos

O geminiano pode ser muito desapegado e consegue seguir em frente depois de alguns términos com rapidez. No entanto, se ainda está muito envido e sentimentalmente conectado, este signo pode preferir mentir para o seu coração. Ele não gosta de aceitar realidades difíceis sem antes tentar mudá-las e pode ser sonhador. No fundo, sua descoberta sobre o adeus é algo muito pessoal e leva seu tempo.

Virgem

O virginiano luta muito para que tudo em sua vida saia bem, por isso ele pode ter o orgulho ferido quando algo que tomou seu tempo e seu esforço termina. Esta conduta faz com que ele prefira mentir para o seu coração até recalcular novas rotas e compreender quais são os novos passos que pode dar em sua vida amorosa. Muitas vezes, posterga a dor que sabe que virá.

Peixes

O pisciano é do time que vive suas histórias de amor com muita profundidade e intensidade, mas nem sempre consegue ser totalmente sincero com o seu coração. Ele tem medo de finalizações e de permanecer muito tempo com o coração partido, então demora em ver a realidade de forma direta. Esse tempo de colocar a vida nos trilhos de novo tende a ser doloroso e ele nem sempre se desfaz dos ressentimentos.

