Um importante registro captado pelo Telescópio Hubble foi divulgado recentemente pela Agência Espacial Americana (NASA) e acabou viralizando nas redes sociais.

Como detalhado pela NASA, esta imagem luminescente apresenta várias galáxias, talvez mais notavelmente LEDA 58109, a galáxia solitária no canto superior direito.

A LEDA 58109 é ladeada por mais dois objetos galácticos no canto inferior esquerdo – uma galáxia com um núcleo galáctico ativo (AGN) chamado SDSS J162558.14+435746.4 que obscurece parcialmente a galáxia SDSS J162557.25+435743.5, que parece apontar para o logo atrás do AGN.

A classificação das galáxias às vezes é apresentada como uma dicotomia: espiral e elíptica. No entanto, a diversidade de galáxias nesta imagem por si só destaca a complexa teia de classificações de galáxias que existem.

Como detalhado pela NASA, incluindo galáxias que abrigam AGNs extremamente luminosos em seus núcleos e galáxias cujas formas desafiam a classificação de espiral ou elíptica.

O registro intrigante captado pelo Telescópio Hubble da NASA no espaço

A amostra de galáxias aqui também ilustra a grande variedade de nomes que as galáxias têm: alguns relativamente curtos, como LEDA 58109, e alguns muito longos e difíceis de lembrar, como as duas galáxias à esquerda.

Como detalhado pela NASA, isso se deve à variedade de sistemas de catalogação que mapeiam os objetos celestes no céu noturno. Nenhum catálogo é totalmente completo, e eles cobrem regiões sobrepostas do céu, de modo que muitas galáxias pertencem a vários catálogos diferentes.

Por exemplo, a galáxia à direita é ‘LEDA 58109 no banco de dados de galáxias LEDA’, mas também é conhecida como ‘MCG+07-34-030 no catálogo de galáxias MCG’ e por último ‘SDSS J162551.50+435747.5 no catálogo de galáxias SDSS’. Confira registro:

Texto com informações da Agência Espacial Americana