Estas são as pessoas que não devem comer muitas batatas

Se você é uma pessoa viciada em batatas, é melhor rever seus conceitos e a quantidade de consumo desse alimento. É consenso que a batata é um tubérculo muito saboroso e que pode trazer diversos benefícios para a saúde, porém, como qualquer outra comida, ela também tem seu lado negativo.

O consumo cru do deste item, por exemplo, deve ser totalmente dispensado pois pode se tornar tóxico. Já o consumo em excesso, independente da forma que for preparada, pode causar problemas ou piorar condições já existentes.

Por isso, você confere a seguir quem são as pessoas que não devem exagerar no consumo de batatas, segundo o site Meganotícias.

LEIA TAMBÉM: Essa é a hora exata que você deve dormir para evitar problemas de saúde

Diabéticos

Por ser um carboidrato, as batatas podem aumentar o nível de açúcar no sangue quando o corpo transforma a substância em glicose, se tornando prejudicial para quem tem diabetes. “Eles aumentam o açúcar no sangue em uma quantidade modesta, o que para muitos de nós não é grande coisa, mas para os diabéticos, é um problema real”, explica o nutricionista Paul Claybrook ao site Eat This. Em contrapartida, fibra encontrada no alimento ajuda a reduzir o tempo que o açúcar é absorvido.

Quem possui pressão alta

Um estudo de 2016 diz que comer batatas quatro vezes por semana pode aumentar o nível da pressão arterial. “Encontramos associações prospectivas independentes de maior ingestão de batatas assadas, cozidas ou amassadas e batatas fritas com maior risco de hipertensão“, explicaram os pesquisadores. Ou seja, se você já tem a pressão alta, pode ser perigoso, ou se você não tem, pode desenvolver a condição. Os autores do estudo recomendam substituir as batatas por vegetais sem amido.

Se deseja perder peso

Se você busca uma dieta com o objetivo de perder peso, as batatas podem ser heroínas ou vilãs. Em porções certas, elas ajudam na perda de peso pois contêm muita fibra, que pode deixar satisfeito por mais tempo. Porém, o tubérculo não deixa de ser um carboidrato, e dependendo do modo do preparo, como a batata frita, pode levar a dieta ‘por água abaixo’.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Emagreça com esta bebida de salsão feita em casa, capaz de acelerar o metabolismo

⋅ Você já ouviu falar em ‘swaddling’? A técnica de envolver bebês que causa polêmica entre especialistas

⋅ Receita low carb: crepioca de linhaça para garantir uma alimentação saudável; veja como substituir a farinha tradicional