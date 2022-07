Skincare: Como funciona o sérum de colágeno vegetal na pele

À medida que mais e mais marcas começam a excluir ingredientes derivados de animais de seus produtos, estamos vendo novas tecnologias surgirem. Alguns produtos existem há alguns anos, principalmente na forma que pode ser ingerida, e agora existem algumas opções de cuidados com a pele e os cabelos, mas como eles funcionam exatamente? Vamos conferir.

O colágeno é uma das proteínas estruturais mais abundantes e importantes encontradas em nosso corpo. Ele compõe os tecidos conjuntivos encontrados em nossos ossos, pele, músculos, tendões e ligamentos e é responsável pela força e elasticidade da nossa pele. Aos 20 anos, o colágeno começa a se esgotar e a partir daqui, precisamos repor de alguma forma.

A dermatologista Amanda Doyle, em entrevista à Coveteur, explica que “O colágeno tópico nunca decolou devido ao seu grande peso molecular, o que o torna muito grande para penetrar efetivamente na pele”, mas é um hidratante muito eficaz que pode melhorar a aparência de linhas e rugas.

“O colágeno vegano é feito pela adição de genes humanos que produzem colágeno à estrutura genética microbiana, o que leva à produção de componentes de colágeno pela levedura ou bactérias”, acrescenta Doyle. Assim, a molécula do colágeno vegetal se configura, pois podemos “criar” a mesma sequência de aminoácidos de hélice tripla projetada que espelha a sequência encontrada no colágeno de origem animal.

Os produtos à base de plantas tendem a ser mais ecológicos. No caso dos produtos com colágeno vegetal, podem haver menos reações alérgicas, além de muito mais consistência em relação ao colágeno tópico.

Muitos especialistas dizem que as moléculas de colágeno vegano são menores do que as de origem animal, tornando-as realmente capazes de penetrar na camada inferior da pele .

Independentemente do tamanho da molécula, no entanto, o colágeno de origem vegetal possui os mesmos benefícios hidratantes do colágeno animal tópico, que pode reduzir a aparência de linhas e rugas, pelo menos temporariamente.