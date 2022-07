Mulher defende relação com marido 26 anos mais velho: “Nós dois estamos nele por amor”

Ann Sisk de 23 anos conheceu seu marido Joey aos 19. Ele é 26 anos mais velho que ela e por isso a mulher relata como é enfrentar os julgamentos de pessoas estranhas e dos familiares. Quando eles se conheceram, disseram que foi amor à primeira vista. Ela trabalhava em uma pista de boliche quando serviu café para Joey, atualmente com 49 anos.

“Fiquei atraída por sua aparência e personalidade; Eu poderia dizer instantaneamente que ele é uma boa pessoa”, comenta Ann. Ela diz que eles trocaram as redes sociais e começaram a conversas todos os dias, mas nunca cogitou um relacionamento pois se achava muito jovem.

Do outro lado, o relato publicado no Metro Reino Unido (texto em inglês) diz que Joey também lutou contra os sentimentos, já que ele tinha duas filhas, que hoje têm 23 e 29 anos. “Eu tenho duas filhas e Ann tem entre suas idades, então não vou mentir, a diferença de idade me deixou doente no começo”.

LEIA TAMBÉM: O que você fazer quando alguém que você ainda ama deixa de te amar?

Contudo, eles resolveram tentar e após três meses de namoro a mulher se mudou para a casa do engenheiro elétrico em Nashville, Estados Unidos. Contudo, os julgamentos foram difíceis. ““Fiquei muito louco quando fui chamado de pedófilo porque estou longe disso”, diz Joey. “Existe um estigma em torno dos relacionamentos com diferenças de idade, as pessoas automaticamente assumem que o homem mais velho é um sugar daddy”, completa Ann.

Ela diz que quando era criança, as pessoas ao seu redor ‘brincavam’ e a aconselhavam a encontrar um homem rico para que ela se divorciar em seguida e ficar com o seu dinheiro. “Isso definitivamente não é o caso. Nosso relacionamento é muito normal, e nós dois estamos nele por amor”, diz a jovem.

Apesar da reação negativa da família, atualmente o casal tem um filho de cinco meses chamado Mason. “Quero normalizar os relacionamentos com diferenças de idade, mas não os estou encorajando”. A mulher diz que uma das coisas mais difíceis é pensar na morte precoce do seu marido.

“O pensamento de ele não estar comigo é de partir o coração. Sua idade nos lembra de estar presente no momento”, finaliza.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ 10 sinais de que seu parceiro quer terminar o relacionamento com você

⋅ Quiz de relacionamento: faça o teste e descubra qual é seu estilo de comunicação com o parceiro

⋅ Eu feminista? Faça o teste e descubra!