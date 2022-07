Moda: inspire-se no estilo de Jackie Kennedy, que completaria 92 anos de estivesse viva

Uma das mulheres mais conhecidas do final do século passado, Jackie Kennedy passou de primeira-dama para um dos ícones de moda mais conhecidos de todos os tempos. Se estivesse viva, Jackie completaria 92 anos no dia 28 de julho e seu legado, não só na moda, é lembrado até o dia de hoje.

Jackie Kennedy Onassis, ou Jacqueline Bouvier nasceu em Nova York, em 1929 e, para além de ter sido a esposa do presidente estadunidense John F. Kennedy, ela é lembrada tanto por suas atitudes diante da tragédia do assassinato de seu ex-marido, como também como inspiração para a moda.

Seu guarda-roupa, bastante inspirador e que marcou uma época, especificamente a década de 1970, continua sendo um exemplo de liberdade e fascínio na alfaiataria.

Jackie era conhecida por seu estilo clássico e discreto, mas que também eram elegantes e atemporais. Não importava o evento, desde eventos em família a compromissos governamentais, a ex-primeira dama sempre parecia chique.

Menos é mais

Jackie costumava usar roupas de grife, seus ternos favoritos eram da Chanel e Oleg Cassini, eles nunca pareciam vistosos ou exagerados. Silhuetas limpas foram combinadas com um colar de pérolas e às vezes um broche, adicionando um pouco de brilho a uma aparência simples.

Partindo da máxima que “menos é mais”, deixamos abaixo algumas inspirações para você adotar o estilo de Jackie em seu guarda-roupa, mas claro sem deixar de lado seu estilo pessoal.

Terninho rosa

Se você quiser fazer uma referência a um momento mórbido da história, o famoso terninho rosa que Jackie usava no momento que seu ex-marido foi assassinado é o caminho. Para atualizar o look, use uma peça mais atemporal na parte de baixo, como uma calça de alfaiataria de corte reto.

Tiara

Jackie usava muitos chapéus, mas sabemos que esse acessório pode ser atualizado através de uma tiara. Para recriar o estilo da ex-primeira dama, opte por tiaras de tweed.

Look náutico

Uma camisa simples de botão e calça de linho criam um visual refinado, acentuado com um colar simples de prata e ouro e pulseira de couro.