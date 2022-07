Este é o novo golpe quase perfeito engana centenas no app WhatsApp; saiba como evitar a fraude

A PSafe já identificou 17 sites que utilizam indevidamente o nome do programa “Auxílio Brasil”, do Governo Federal, para dar golpes nos últimos dias.

No período, já foram bloqueadas mais de 140 mil tentativas de golpes, o equivalente a mais de 20 mil por dia, como detalhado pela PSafe, por meio de comunicado.

Este é o novo golpe quase perfeito engana centenas no app WhatsApp

Uma mensagem chega ao dispositivo da vítima dizendo que ela tem direito ao benefício do programa, prometendo inclusive valores até seis vezes maior que o valor real.

Ou então a vítima recebe uma mensagem com um link para que consulte se possui direito ao benefício, bastando inserir alguns dados para fazer a falsa verificação.

“Essas mensagens têm sido disseminadas majoritariamente via WhatsApp, mas também é possível que cheguem via SMS ou e-mail”, detalhou.

E os dados coletados neste golpe geralmente são utilizados posteriormente, então caso a pessoa tenha preenchido esse cadastro, é preciso ficar atento a qualquer movimentação estranha no dispositivo ou utilizando seu nome nos próximos meses.

Ainda de acordo com as informações, para evitar a fraude, é necessário ter uma solução de segurança instalado no dispositivo, para bloquear links maliciosos.

Também uvide das informações compartilhadas na internet, principalmente quando se tratar de supostas promoções, brindes, descontos ou propostas boas demais para serem verdade. Procure sempre confirmar a veracidade nas páginas oficiais. Por último, nunca informe dados sensíveis em links de procedência duvidosa.