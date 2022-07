Truques para você eliminar os fungos das paredes

Quando você menos espera, lá estão eles. As temperaturas baixas unidas ao ar quente do interior das casas é a soma perfeita para que a umidade aumenta. Essa ‘água’ é a condição ideal para a formação de fungos nas paredes das casas.

Esse organismo aparentemente inofensivo começa de forma pequena, mas vai crescendo ao longo do tempo e pode causar sérios riscos para a saúde caso entre no sistema respiratório, principalmente de pessoas que já possuem algum problema crônico.

Por isso, caso você note o aparecimento de fungos em sua casa, principalmente em cômodos mais úmidos e que o sol não entre com facilidade, você deve removê-los com certa urgência.

Como eliminar fungos?

Para efetuar a remoção, separe os seguintes itens:

Vinagre branco;

Água oxigenada;

Cloro;

Máscara de proteção;

Luvas;

Pano de limpeza;

Anti-mofo;

Água sanitária.

Existem alguns produtos que podem ser encontrados em casa e que são eficazes contra o problema. Você pode começar aplicando a solução de água sanitária diluída em água. A quantidade indicada é uma parte da substância para três de água. Escove as manchas da parede ou aplique com borrifador. Em seguida, seque bem o local para que as manchas não retornem.

Uma outra dica parecida é utilizar duas partes de vinagre branco para três partes de água realizando o mesmo processo que o anterior.

Além dessas dicas mais caseiras, existem no mercado fórmulas próprias de fungicidas ideais para remover o fungo das paredes.

Assista ao vídeo abaixo com mais dicas:

ATENÇÃO!

Não misture os produtos citados anteriormente, como vinagre e água sanitária, em um mesmo recipiente, pois esse tipo de mistura pode ser prejudicial para a saúde. Lembre-se também de utilizar itens de proteção, como botas, luvas e óculos, para que as misturas não entrem em contato diretamente com a pele e mucosas.

