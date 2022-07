Penteados: 5 maneiras de usar lenços em cabelos cacheados e garantir todo o estilo e beleza

Buscando formas de brilhar com os penteados e que estas sejam com a ajuda de acessórios simples? Caso a sua resposta para este questionamento tenha sido sim, com certeza vai amar as recomendações que trouxemos nesta oportunidade.

Com tutoriais divulgados no TikTok, as recomendações de hoje têm como foco pessoas com cabelo cacheado e contam com o lenço como acessório principal para dar uma inovada em seus fios.

E além de serem dicas que são fáceis de reproduzir, trata-se de sugestões que você pode fazer sozinha em casa, sem a ajuda de outra pessoa. Além disso, faz com que você não precise investir em uma medida mais radical como cortar ou até mesmo pintar os fios.

Você pode se interessar por estas indicações:

Não esqueça disso!

Antes de deixarmos a continuação a lista de vídeos, lembre-se que caso queira treinar os penteados enquanto os assiste, será necessário que conte com alguns itens que ajudam no processo e finalização das recomendações. Portanto, se tiver, separe:

Lenço;

Grampo;

Elástico de cabelo;

Borrifador;

Gel;

Escovinha para o baby hair;

Elástico de silicone.

Sem mais delongas, veja todos os tutoriais a seguir. (Caso não consiga visualizá-los, fique tranquilo e basta que acesse os seguintes links: LINK 1, LINK 2, LINK 3, LINK 4 e LINK 5).

